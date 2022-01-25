Fatma Girik'in cenaze töreni ertelendi

Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini şu sözlerle duyurdu:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”

Dün sabah hayatını kaybeden Fatma Girik, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bodrum'da yaşayan ve tedavi amacıyla İstanbul'a gelen sanatçının Covid'e bağlı zatürre teşhisiyle tedabi görürken çoklu organ yetmezliğinden hayata veda ettiği açıklandı.