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Fatinoğlu Holding'den dev yatırım.. Alarko’nun panel radyatör tesisini Fatinoğlu satın aldı

Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından Fatinoğlu Holding, Alarko Carrier’e ait panel radyatör tesisini satın aldı. İstanbul Dudullu İMES’te bulunan fabrikadaki makineler, Manisa Akhisar’a taşınacak ve bu alanda toplam 130 milyon TL yatırım yapılacak.

Güncel 09.11.2021, 11:57 09.11.2021, 12:22
Fatinoğlu Holding'den dev yatırım.. Alarko’nun panel radyatör tesisini Fatinoğlu satın aldı

Alarko Carrier’in İstanbul Dudullu İMES’te bulunan panel radyatör tesisinin yeni sahibi, Sanica markasıyla üretim yapan Fatinoğlu Holding oldu. 2 milyon 655 bin dolara satılan tesiste, kısa süre önce üretime ara verilmişti. Tesisin, Fatinoğlu’nun Manisa Akhisar’daki üretim üssüne taşınacağı ve üretim kapasitesinin yüzde 40 artırılacağı belirtildi. Holding, panel radyatöre önümüzdeki mart ayına kadar toplam 130 milyon TL yatırım yapacak. Panel radyatör sahasında önemli bir satın alma gerçekleşti. Sektörün ilk üç tesisi arasında bulunan, 5 ana işkolunda üretim yapan Fatinoğlu Holding, Alarko Carrier Sanayi’ne ait panel radyatör tesisini satın aldı. Toplam 2.6 milyon dolara satılan tesiste üretim bir süre önce durdurulmuştu.

İstanbul Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İMES Sanayi Sitesi’nde faaliyet yürüten panel radyatör tesisi, önümüzdeki mart ayına kadar Fatinoğlu Holding’in Manisa Akhisar’daki üretim üssüne taşınacak. Sanica markası ile üretim yapan Fatinoğlu Holding, tesisin kapasitesini yüzde 40 oranında büyütmek için yaptığı planlamayı kısa sürede devreye alacak. 6-7 milyon dolar aralığında makine/ekipman, kazan, fırın, kesim yatırımları gerçekleştirilecek. Fatinoğlu Holding, binası ile birlikte satış bedeli dahil, bu alanda toplam 130 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirecek.

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, gruplarının panel radyatör alanında Türkiye’nin ilk üç üreticisi arasında olduğunu söyleyerek, “Bu alanda daha da büyümek istiyoruz. Üretim yapımız, marka gücümüz, yurt dışındaki depo varlığımız bu hedef için son derece uygun. Bu satın almamız da dünya ölçeğinde büyümemiz için çok önemli bir adım” diye konuştu.

Türkiye, panel radyatör alanında dünyanın en büyük üretim merkezi olarak biliniyor. Yerli ve yabancı önemli oyunculara sahip. Dünyada talep edilen yıllık 60 milyon metretül dolayındaki panel radyatör ürünün, yarıdan fazlası Türkiye’de üretiliyor.

Son yaptıkları satın alma ve ardından yürütecekleri ilave yatırımlarla birlikte Fatinoğlu Holding’in panel radyatör alanındaki kapasitesinin 4 milyon metretüle yükseleceğini kaydeden Ali Fatinoğlu, “Ölçek ekonomisine göre hareket ediyoruz. Büyüme hamlelerimizi, bir taraftan iç pazar büyümesi üzerine kuruyoruz, diğer yandan Avrupa başta olmak üzere küresel dünyanın gelişimine göre yürütüyoruz” diye konuştu.

Satın almanın yerli ve milli üretime dayalı sistemlerinin gücünü ifade ettiğini belirten Fatinoğlu, “Üç vardiyada toplam 150 yeni işçi alımını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

BÜYÜME PLANI

Satın alma, 2 milyon 655 bin dolar üzerinden gerçekleşti. Fatinoğlu, panel radyatöre toplam 130 milyon TL’lik yatırım yapacak. 1.100 kişilik gruba 150 yeni istihdam sağlanacak. Fatinoğlu, yeni yatırımlarla sektöründe 4 milyon metretül kapasiteye ulaşacak.

Suyun değdiği sanayide büyüyor

Ali Fatinoğlu, sanayicilikte suyun değdiği hangi alan varsa üretimini gerçekleştirdiklerini ve bu alanda daha da büyüyeceklerini kaydederek, "Yeni sahamız, forklift ve istifleme alanında da önemli bir oyuncu oluyoruz" dedi.

İstiflemede de satın alma yaptı

Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, ilk üretimini Sanica markasıyla banyo küveti alanında gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisi Fatinoğlu banyo ve spa grubundan, rezervuar grubuna, ısı ve tesisat grubundan, kombiye, panel radyatöre, alt yapı ve üst yapı boru grubuna, cam grubuna uzanan alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. İş dünyasının yatırım heyecanı yüksek gruplarından. Son yatırımı, istifleme alanında oldu. Bu alanda manuel ve özellikle elektrikli yeni nesil ürünlerde iddialı olan grubun İtalyan firması Pegasolift satın alması da bulunuyor. Grubun, Manisa Akhisar’da 8, İstanbul’da 3 ve Elazığ’da da entegre bir üretim tesisi ile faaliyet yürütüyor. Ayrıca Cezayir’de boru fabrikası, İngiltere/ Londra, Kanada/Toronto ve Macaristan/ Budapeşte’de yüksek kapasiteli depoları bulunuyor. Fatinoğlu, bu yıl 40 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştirecek.

Sanica Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu paylaştığı mesajda "Alarko Radyatör Fabrikası satın alınması nihai işlemleri bitti rekabet kurulu onayı alındı. 2022 de 600 bin metrelik kapasite artışıyla hizmete devam Alarko radyatör fabrikası  Akhisara taşınacak. Ülkemize ve Sanica ailemize hayırlı olması dileği ile" ifadelerini kullandı.

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