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Fatih'te cep telefonu çalan hırsız kamerada

Fatih’teki bir kadın giyim mağazasına gelen şüpheliler, 8 bin TL değerindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncel 04.09.2020, 14:40
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Olay, geçtiğimiz günlerde Ali Kuşçu Mahallesi'nde bulunan bir kadın giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada çalışan kasiyer, müşterilerin kasaya gelmesi üzerine kasanın başına geçti. O sırada kadın şüpheli, kasiyerin telefonunu masanın üstünden alarak elinde bulunan elbisenin altına sakladı. Telefonu alan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. İş yeri çalışanları, mağazada bulunan iki kişinin çalışanların dikkatini dağıtmak için şüpheli kadına yardım ettiğini söyledi. Mağazadaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağaza kasiyerinin kasada müşterilerle ilgilendiği görülüyor. O sırada bir kadın şüpheli masada duran telefonu elbisenin altına saklayarak mağazadan uzaklaşıyor.

“Telefondan da önemlisi hırsızların bulunması”

Kasiyer arkadaşının telefonunun çalındığı anı anlatan mağaza çalışanı Canan Mustafa, “Salı günü, öğlen saatlerinde iki-üç şahıs tarafından telefonumuz çalındı. Bundan bir süre önce de hırsızlıklar oldu. Bunlar artık son bulsun. Böyle şeyler insanlara zarar veriyor. İnşallah telefonumuz bulunur. Telefondan da önemlisi hırsızların bulunması. Bizim için çok önemli. Çünkü bugün bize geldiyse zarar yarın öbür gün başka insanlara gelecek. Bu kadar insanın ne günahı var” diye konuştu.

“O kafasını çevirdiği anda diğeri telefonu alıyor”

Hırsızların 2 ya da 3 kişi olduğunu ifade eden mağaza çalışanı Canan Mustafa, “Birisi kameraları kolluyor. Bizim burada kameralarımız var. Biri gölgelemeye çalışıyor. Diğeri kasadaki arkadaşı oyalıyor. O kafasını çevirdiği anda diğeri telefonu alıyor. Çok üzgünüz. Maddi kaybımız 8 bin TL civarında” dedi.

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