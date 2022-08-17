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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2. etap asfalt bakım çalışması kapsamında Edirnekapı istikametinde pazar gecesi 02.00'de çalışmaların başlayıp sabah 10.00'da biteceğini duyurdu.

Güncel 17.08.2022, 12:07 17.08.2022, 12:10
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde '2.Etap Asfalt Bakım Çalışması' yapılacaktır. Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 21.08.2022 Pazar gecesi saat 02.00'de başlayacak; aynı gün sabah saat 10.00’da tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
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