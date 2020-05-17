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Fatih Portakal’ın evi ile ilgili iddialar asılsız çıktı

Gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde kaçak yapılaşma olduğu yönündeki iddialar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı incelemede kaçak yapıya rastlanmadı.

Fatih Portakal’ın evi ile ilgili iddialar asılsız çıktı

Gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde kaçak yapılaşma olduğu yönündeki iddialar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı incelemede kaçak yapıya rastlanmadı.

17 Mayıs 2020 Pazar 09:37
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Fatih Portakal’ın evi ile ilgili iddialar asılsız çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi’nde 2015 yılında Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'In  eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği’nde bazı yapıların kaçak olduğu iddiası üzerine ekipler harekete geçti.

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANDI

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi.

2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.

Çiftlikteki incelemeleri tamamlayan ve gerekli işlemleri yapan ekiplerin söz konusu yapılarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi. 

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETMİŞTİ

Söz konusu iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal; "Altinda 21 m2 konteyner olan sundurma, 10 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan. Dron marifeti ile çekilmiş fotoda başvuru yok denilen 3 yerse: 4 tarafı açık sundurmalı garaj, ailenin için mekan ki, 2016 yılında kullanım belgesi zaten alınmıştı. Komiği içinde 25 tavuğun ikamet ettiği kümes. Bildiğin kümes! Köpeklerin kafeslerini kayda değer görmemişler" açıklamasında bulunmuştu.

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