Fatih Portakal sosyal medya hesabından açıklama yaptı

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifa ettiği öne sürülmüştü. Dün gece ortaya atılan bu iddia, Türk medyasının gündemine bomba gibi düştü.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştuğu belirterek iddiayı yalanlamıştı. Ancak az önce FOX TV bu iddiayı doğruladı.

FOX TV’den yapılan ‘son dakika’ açıklaması şöyle:

* 2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk Televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

* Fatih Portakal görevi süresince FOX’un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberlerler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ederiz.

PORTAKAL’DAN İLK AÇIKLAMA

FOX TV’nin açıklamasının ardından twitter hesabından bir paylaşım yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı: Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum.

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:



* 10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

* Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.