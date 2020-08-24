Fatih Portakal'ın yerine kim geliyor? Flaş iddia!

Sürpriz bir karar alarak Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Portakal'ın istifasının ardından ana haber bültenini Selçuk Tepeli'nin sunacağı öğrenildi.

Tepeli'nin Fox Haber Koordinatörü Doğan Şentürk ile görüştüğü ve el sıkıştığı, sözleşme aşamasına gelindiği bildirildi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul’da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk’ten istifa etmişti.