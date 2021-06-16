Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

Fatih Portakal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:

“Sedat Peker’in onca iddiasından sonra yaşananlar ortada. Kimileri ayıplı bir şekilde gidiyor. Çoğunluğu sessizce izliyor. Acaba ismim anılır mı korkusu yaşıyor? Ne rezil bir durum değil mi?

İçişleri bakanı Soylu’nun ittifakı yıprattığı aşikar. Peker’in iddialarına verdiği yanıtlar partililerini bile tatmin etmiyordur. Kabine değişikliğinde ilk gidecek olanlardan kanımca. Erdoğan bu duruma daha fazla tahammül edemez. Bahçeli ne yapar peki?” ifadelerini kullandı.