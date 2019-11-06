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Fatih, birkaç hafta içinde sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih gemisinin en kısa sürede sondaja başlayacağını aktardı.

Fatih, birkaç hafta içinde sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih gemisinin en kısa sürede sondaja başlayacağını aktardı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:55
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Fatih, birkaç hafta içinde sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra tekrar KKTC'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak." dedi.

Dönmez, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Sondajlar da devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor."

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