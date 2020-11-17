Fatih Altaylı yakın zamanda herkesin sıkıntıya gireceğini söyledi!

Bilim Kurulu toplantısının dün akşamki toplantısının ardından yazılı bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı" ifadeleri kullanmıştı.

Koca yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." demişti.

Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu hafta lokantalara ve kafelere kısıtlama gelirse kimse şaşırmasın." dedi.

Altaylı şunları yazdı:

"Bu hafta lokantalara ve kafelere kısıtlama gelirse kimse şaşırmasın. Hep söyledik mesafe kuralına uyun ki yağmasa da damlasın diye. Dinlemeyenlerin yüzünden herkes sıkıntıya girecek sanki."