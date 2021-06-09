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Fatih Altaylı Teke Tek'i 'Bu bir veda programı' diyerek bitirdi
Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk ekranlarında canlı olarak yayınlanan Teke Tek programını "Bu bir veda programı" sözleriyle bitirdi.
Güncel 09.06.2021, 15:31
Altaylı programın sonunda :
"Bu arada bu bir veda programı. Şöyle veda programı; bir süre olmayacağım, canım bir süre tatil yapmak istedi. Epeydir yapmıyordum. Bir ay kadar buralarda olmam heralde. Arada canım sıkılırsa yine gelir belki program yaparım ama muhtemelen bir ay yokum.Hhoşçakalın" ifadelerini kullandı.