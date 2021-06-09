Fatih Altaylı Teke Tek'i 'Bu bir veda programı' diyerek bitirdi

Altaylı programın sonunda :

"Bu arada bu bir veda programı. Şöyle veda programı; bir süre olmayacağım, canım bir süre tatil yapmak istedi. Epeydir yapmıyordum. Bir ay kadar buralarda olmam heralde. Arada canım sıkılırsa yine gelir belki program yaparım ama muhtemelen bir ay yokum.Hhoşçakalın" ifadelerini kullandı.