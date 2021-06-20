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Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!

Gazeteci Fatih Altaylı ilk defa hangi partiye oy verdiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Altaylı doğrudan parti ismi vermese de CHP'ye oy verdiği anlaşıldı.

Güncel 20.06.2021, 21:16
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ilk defa hangi partiye oy verdiğiyle ilgili dikkat çekici ipuçları verdi.

Altaylı bugünkü "Tebrikler Burak Elmas Başkan"  başlıklı yazısının bir bölümünde "Türkiye’de oy verdiğim partinin iki yerel seçim hariç kazandığını hiç görmedim." diye yazdı. Ataylı'ını bu cümleleri daha önce oy verdiği partinin CHP olduğu şeklinde anlaşıldı.

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanlığı için aday göstermiş ve seçimi birinci olarak kazanmıştı. 31 Mart seçimleri iptal edilince tekrar edilen  23 Haziran seçimlerinde de yine Ekrem İmamoğlu seçim yarışını kazanmıştı.

Altaylı'nın "iki yerel seçim" diyerek bu iki seçime atıf yaptığı öne sürüldü.

'OY VERDİĞİM PARTİYİ AÇIKLAMAM' DEMİŞTİ

Daha önceki konuşmalarında ve yazılarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceğini asla açıklamadığını ve açıklamayacağını belirten Altaylı bu kouyla ilgili şunları söylemişti.

"Seçime az bir zaman kala, bayağı bir gazeteci kime oy vereceğini açıklamaya başladı.

Aynen anketlerde olduğu gibi burada da Başbakan Erdoğan'a destek vereceğini açıklayanlar önde.

Bana da mail atan okurlar, "Yazıp duruyorsun, oyunun rengini belli etsene" diyorlar.

Hangi adaya oy vereceğimi açıklamamı istiyorlar.

Kusura bakmayın ama açıklamayacağım.

Bunca yıldır köşe yazarım, bir kez bile oyumun rengini, hangi adaya ya da hangi partiye vereceğimi açıklamadım."

Kaynak:gunboyugazetesi.com

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