Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanlığı'na çok konuşulacak sözler!

“Birinden biri, muhtemelen ikisi birden yalan yani” diyen Altaylı, “İki yalanı üst üste koyup tek bir ortak yalan üretememişler belli ki! Buradan iktidarın çıkarması gereken ders, bence bir kez daha liyakat. Doğru düzgün yalan üretebilmek için bile liyakat gerek. Belli ki artık orada bile sorun var” dedi.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Dünün siyasi tartışmalarına bir çizgi film damga vurdu.

Saadet Partisi’nin neşeli ve etkili sosyal medya viralleri AK Parti’ye de ilham vermiş olmalı ki, onlar da bir CHP filmi hazırlamışlar.

Adını da “Yalan Üretim Merkezi” koymuşlar.

Filmi şöyle bir izledim.

İddiasından bağımsız son derece kötü bir üretimdi.

Saadet Partisi’nin sosyal medya ekibinin zekasından çok uzakta bir işti.

Herhalde kendilerine hayli uzak duran genç kuşaklara yaklaşmak istiyorlar.

Ama genç kuşağın ruhunu anlamaktan uzak böyle filmlerle olmaz.

İçeriği ise bir başka tartışma konusu.

Ama madem bu başlıkla, yani “yalan üretimi” üzerine bir film yapılacak.

Sıradaki film iktidarın korona ile mücadelesi üzerine olmalı.

Çünkü geçen yazdan beri bu konuda Oscar’lık bir performans sergileniyor.

2020 Haziran’ına kadar ciddi ve iyi bir mücadele yapıldıktan sonra, yaz itibarıyla birden bire “yalan rüzgarı” esmeye başladı.

Yasaklar zamansız bir biçimde kaldırıldı.

Bu nedenle yaz aylarında beklenen düşüş gerçekleşmeyince Temmuz ayı itibarıyla “yalan” devreyle sokuldu.

Sayılar saklanmaya başlandı.

Sonrası malumunuz.

Sonunda mızrak çuvala sığmadı ve 60 binli vakalara geldik.

Sonra da “yalandan” bir tam kapanma ilan edildi.

Herkesin sokakta olduğu bir tam kapanma.

Ardından olmayan kapanmadan ötürü vakalarda düşüşler açıklanmaya başlandı.

Hatta Kültür ve Turizm Bakanı sayıların nereye kadar düşeceğini peşin peşin söyledi.

Biliyoruz ki, 17 Mayıs’ta 5 bin vakaya inmiş olacağız.

Yalan ne kadar büyükse detayları o kadar fazla olur derler ya.

Tam o hesap il il, ilçe ilçe vaka sayılarındaki düşüşler gösterilmeye başlandı.

Ancak yalan da bir zeka işi olduğu için zurna dün “zırt” dedi.

İl il vaka sayılarındaki düşüşü gösteren Sağlık Bakanlığı tablosu ile Bakanlığın haftalık vaka sayıları tablosunun uyuşmadığı ortaya çıktı.

Birinden biri, muhtemelen ikisi birden yalan yani.

İki yalanı üst üste koyup tek bir ortak yalan üretememişler belli ki!

Buradan iktidarın çıkarması gereken ders, bence bir kez daha liyakat.

Doğru düzgün yalan üretebilmek için bile liyakat gerek.

Belli ki artık orada bile sorun var