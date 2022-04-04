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Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen Filminden 40 Milyon Lira Kazandığı Haberlerine Yalanlama...
‘Bergen’ filmi 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah, kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. İddiaları kabul etmeyen Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 40 milyon lira kazandığı yönünde yapılan haberlere ateş püskürdü...
Güncel 04.04.2022, 09:59
Hürriyet gazetesi, geçtiğimiz yıl Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın setlere döndüğü “Bergen” filminden 40 milyon lira kazandığını yazdı. 4 Mart’ta vizyona giren “Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.
FARAH ZEYNEP ABDULLAHH'TAN YALANLAMA
Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Fanah Zeynep Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.
İşte o poylaşım: