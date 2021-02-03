Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Polis ile öğrenciler arasında yaşanan önce 'aşağı bak' olarak algılanan ardından da 'aşağıdan' dediği ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada protestolara neden oldu.

'ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ'

Bir çok ünlü isim Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verirken, bir o kadar isim de protestolara karşı durdu. Öğrencilere destek veren isimler arasında Farah Zeynep Abdullah da yer alıyordu. Resmi Twitter adresinden, "#AsağıBakmayacağız" paylaşımında bulunan Farah Zeynep Abdullah, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.

"BU TWEETİ SİLİYORUM"

Ardından, "İzlediğim videoya gözlerim dolarak, tamamen iyi niyetle attığım tweetimin altına gelen hakaretler ve hedef göstermeler inanılır gibi değil. Ne kendimi ne çalıştığım kurumu zan altında bırakmamak için tweeti siliyorum. Çok yazık" ifadelerini kullanan Farah Zeynep Abdullah bu kez da öğrencilere destek veren topluluk tarafından linç edildi. Farah Zeynep Abdullah, sinmek ve öğrencilerle birlikte sözlerinin arkasında durmamakla suçlandı.