Fahrettin Koca'nın köpeğiyle olan videosu gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köpeği Sultan ve yavruları ile olan anlarını paylaştı.

7 YAVRU DOĞDU

Koca, yeni doğum yapan köpeği Sultan'ı ve yavrularını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil." notunu düştü.