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Fahrettin Koca'nın köpeğiyle olan videosu gündem oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın doğum yapan köpeği Sultan ile çekilen görüntüleri, milyonlarca kez izlendi.
Güncel 01.11.2021, 12:14 01.11.2021, 12:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köpeği Sultan ve yavruları ile olan anlarını paylaştı.
7 YAVRU DOĞDU
Koca, yeni doğum yapan köpeği Sultan'ı ve yavrularını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil." notunu düştü.