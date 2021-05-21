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Fahrettin Altun: Yeni bir oyun sahneleniyor, kirli bir oyun bu
Güncel 21.05.2021, 22:08 21.05.2021, 22:10
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan "Yeni bir oyun sahneleniyor, kirli bir oyun bu" ifadelerinini yer aldığı bir açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Altun Twitter'dan gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!"
Yeni bir oyun sahneleniyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2021
Kirli bir oyun bu.
Bir o kadar da ucuz.
Adice bir kumpas.
Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız.
Türkiye, o eski Türkiye değil artık!