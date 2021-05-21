Fahrettin Altun: Yeni bir oyun sahneleniyor, kirli bir oyun bu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan "Yeni bir oyun sahneleniyor, kirli bir oyun bu" ifadelerinini yer aldığı bir açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun Twitter'dan gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!"