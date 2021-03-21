Fahrettin Altun: Kadın hakları için yeni düzenlemeler yolda

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

Kadınların güçlendirilmesi için önemli reformlara imza atıldığını kaydeden Altun, "Son 18 yılda, her alanda olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerle birlikte kadınların güçlendirilmesi noktasında da önemli reformlara imza attık. Kadını nesne değil özne olarak gören bir anlayışla sosyal hayatın inşasında yepyeni bir anlayışın hakim olmasını sağladık. Kadınlarımız arasında başta eğitim ve seçilme hakkı olmak üzere birçok konuda çifte standart olmaması için devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Güçlü Türkiye’yi sadece güçlü kadınlarla inşa edebiliriz. İşte bu sebeple kadınlarımızın önündeki tüm engelleri bir bir kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"YENİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Açıklamalarına Kadın hakları için yapılan düzenlemelere örnekler vererek, yeni düzenlemeleri hayata geçireceklerini belirten Altun, "Kadın haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddeti engellemek adına başta ’6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’, ’Ceza Kanunu’nun 102 ve 103’üncü maddeleri’ ve ’Anayasa’nın 10 ve 41’inci maddeleri’ olmak üzere bir çok yeni düzenleme yaptık. İç hukukumuzda yaptığımız bu düzenlemelerle kadına karşı şiddetle mücadele noktasında hukuki altyapımızı güçlendirdik. Bundan sonra da çok daha dinamik bir bakış açısıyla kadınlarımızın kazanmış olduğu hakları pekiştirmek için yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Hükümetimiz, kadına karşı şiddeti sona erdirmek ve kadının sosyal hayattaki yerini daha da güçlendirmek için var gücüyle çalışacaktır. Şunu açık ve net bir biçimde ifade etmek isteriz ki bizim amirimiz aziz milletimizdir. Bize yalnızca aziz milletimiz istikamet çizer" dedi.

"KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU TAKLİDİ YAPMALARI SAMİMİYETTEN UZAK"

Açıklamalarına daha sonra şöyle devam eden Altun, "Daha düne kadar kadınlarımızı başörtüsü üzerinden ayrıştıran, kadınlarımızı eğitim, istihdam ve seçilme gibi en temel haklarından mahrum bırakanların bugün kadın hakları savunucusu taklidi yapmaları samimiyetten uzak bir davranıştır. Kendi içindeki sayısız taciz ve tecavüze sessiz kalan, en temel hak ve özgürlüklerden biri olan başörtüsünden dolayı onlarca yıl Türk kadınının her türlü hakkını gasp eden zihniyetin kadın ve insan hakları konusunda bize vereceği hiçbir ders yoktur. Türkiye’nin tarihi, Batıcı müstemleke zihniyetin eziyetleri, zulümleri, yasakları ve çifte standartlarıyla doludur. Bunlar demokrasi adına bu ülkenin başbakanını astılar. Laiklik adına bu ülkenin evlatlarının eğitim hakkını ellerinden aldılar. Onlarca yıl sürdürdükleri zulümlerin müsebbibi kendileri değilmiş gibi utanmadan demokrasi havariliğine soyunuyorlar. Terör örgütleriyle el ele gezip utanmadan vatan millet edebiyatı yapıyorlar. Şimdi de kadınlarımız üzerinden aziz milletimize karşı bir saldırının içindeler. Eğer gerçekten derdiniz bu ülkenin kadınları, insanları ve evlatlarıysa ilk iş olarak kendi içinizdeki taciz ve tecavüzlere ses çıkarırsınız. Sonra da terör örgütleriyle aranıza mesafe koyarsınız. Geçmişte yaptığınız zulümler için çıkıp milletimizden özür dilersiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sayısız devrim gerçekleştirdiğini kaydeden Altun, kadınların her alanda daha aktif ve öz güvenli bir şekilde yer aldığını, Türkiye’nin aile ve toplum yapısı başta olmak üzere tüm dinamikleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini dile getirdi.