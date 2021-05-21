Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı

Altun paylaşımında: "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerine yer verdi...

Fahrettin Altun'un paylışımı: