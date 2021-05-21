banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor

Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdunun sona irdirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Güncel 21.05.2021, 22:10 21.05.2021, 22:13
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı

Altun paylaşımında: "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerine yer verdi...

Fahrettin Altun'un paylışımı:

#musab turan #Anadolu Ajansı
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu