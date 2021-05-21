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Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdunun sona irdirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Güncel 21.05.2021, 22:10 21.05.2021, 22:13
Altun paylaşımında: "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerine yer verdi...
Fahrettin Altun'un paylışımı:
Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2021
Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder.
Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz. https://t.co/w2TdG971RL