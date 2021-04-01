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Fahrettin Altun'dan Danıştay'a 'Basın Kartı' tepkisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!" ifadelerine yer verdi.
Güncel 01.04.2021, 22:35 01.04.2021, 22:44
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İletişim Başkanı Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe "gazetecilik" adı altında "terörizm propagandası" yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!"
Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2021
Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık.
Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz.
Terör seviciler boşuna sevinmesinler!