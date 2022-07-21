Faberge yumurtası nedir?

III. Alexander’in oğlu, II. Nikolay bu yumurtalardan her yıl iki tanesini annesi ve eşine Paskalya zamanında armağan ediyordu.

YUMURTALAR BUGÜN NEREDE?

Rusya’da çarlık dönemi kapandıktan sonra bu yumurtaların akıbeti hakkında tam bir bilgi yok. Bugün Faberge yumurtalarının 10 tanesi Kremlin’de, 9 tanesi St. Petersburg’daki Faberge Müzesi’nde, 5 tanesi ABD Virginia’da, 3 tanesi ise Londra’da ve New York’ta sergileniyor. Katar’ın eski emiri Şeyh Temim Halife El Sani’nin de bir yumurtaya sahip olduğu biliniyor.

Sekiz yumurtanın akıbeti bilinmiyor. İki yumurtanın daha Batı Avrupa’da olduğu düşünülüyor. Bir tanesi 1949 yılında en son Londra’da diğeri ise 1934’te New York’ta bir mağazada görülmüş. Bu aşırı lüks mücevher Rus İmparatorluğu zamanında halka sadece bir kez, 1902 yılındaki St. Petersburg fuarında gösterildi. Faberge’nin Yumurtaları kitabının yazarı Toby Faber, “Bunlar ustalık eseri işler olabilir ancak Romanovların en sıkı destekçileri için bile kabul edilmesi zor aşırılıklardı” diyor.

Ekim Devrimi ile birlikte Rusya’da imparatorluk dönemi sona ererken II. Nikolay, eşi Alexandra ve beş çocukları infaz edildi. Naaşlarının yıllarca ülkenin dört bir yanında dolaştırıldığı düşünülüyor. İnfazlardan sonra Komünist Parti, Çar Nikolay’ın öldürüldüğünü halka açıkladı ancak ailesinin başka bir noktada bakıldığını söyledi. İlerleyen yıllarda Romanov Hanedanlığı’ndan veya aile ile akrabalığı olan insanlar öldürüldü. Bazı sahtekarlar aile üyesi olduklarını söyleyerek sonradan ortaya çıktı. 2007 yılında Çar’ın çocukları Alexei ve Maria’nın kemiklerine ulaşıldı.

ARMA VARSA SAHTE OLMA OLASILIĞI VAR

Faberge yumurtalarına dönelim… Yumurtalar dünyadaki en ünlü mücevherler arasına girince, sahtesini yapmak için de bir yarış başladı. Uzmanlara göre sahte Faberge yumurtalarının bir yerinde Rus İmparatorluğu’nun damgası görülmesi mümkün. Yumurtaların yapımında altın, elmas, zümrüt ve inci kullanılıyor.

1998 yılından 2009 yılına kadar mücevherlerin lisans hakkını elinde bulunduran Victor Mayer isimli kuyumculuk firması farklı Faberge yumurtaları üretti. Bu lisans hakkı şu an için Faberge Limited isimli şirketin elinde.

Yumurtalar popüler kültür ve edebiyata da ilham kaynağı oldu. Oceans Twelve ve Peaky Blinders gibi yapımlarda yumurtaların hikayesinden söz edilirken Danielle Steel’ın 1988 yılında kaleme aldığı romanında yumurtalardan bahsediliyordu.