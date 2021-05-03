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Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

Eyüpsultan'da riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında İslambey Mahallesi'nde bulunan bir bina ekipler tarafından yıkıldı.

Güncel 03.05.2021, 15:34
Eyüpsultan'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

Eyüpsultan genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturan Eyüpsultan Belediyesi bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında İslambey Mahallesi, Hz. Halid Bulvarı 27 numarada bulunan yapı ekipler tarafından yıkıldı.

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