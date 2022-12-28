EYT'de flaş gelişme!

Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı yapılıyor. Saat 19.45'te EYT düzenlemesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi.

EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor.

Toplantının ardından saat 19:45'te EYT düzenlemesinin açıklanması bekleniyor.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.

Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.