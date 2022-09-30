Eylül ayında medyada en çok konuşulan haberler hangileri?

Katar Yatırım Fonu, (QatarInvestmentAuthority-QIA), Avrasya Tüneli'nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK Grup şirketinin bir kısım hisselerini alıp Avrasya Tüneli'ne ortak oldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı ve 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak altın madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda millî sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Güreş Şampiyonasında kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı rakibi Şamar Hamza'yı 6-0 yenerek altın madalya kazandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular başlarken, başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığı açıklandı.

Eylül 2021 yılında tadilata başlanılan Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Netflix belgeselindeki seslendirmesiyle Emmy Yaratıcı Sanatlar Ödülleri kapsamında En İyi Anlatıcı kategorisi ödülünü kazandı.

Kripto paraborsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ederek yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer, “Brain” isimli operasyon ile Arnavutluk'ta yakalandı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü.

Türk Hava Yolları, "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" seçildi.

MissTurkey 2022 birincisi belli olurken, 19 numara Nursena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı.

Türkiye, Eylül ayına elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla girdi. Konutlarda elektrik tarifesine yüzde 20, doğalgaza yüzde 20,4 zam geldi.

Megastar Tarkan’ın İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konser rekor katılımla gerçekleşti.

İran’da 22 yaşındaki MahsaAmini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar başladı.

Terör örgütü PKK tarafından Mersin’deki Polis Evi’ne gerçekleştirilen saldırıda, polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.