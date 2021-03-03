Evleneceklere müjde! Destek miktarı artırılıyor

Evlilik planı yapanlara güzel haber. Yardım miktarının kapsamı genişletiliyor. Ödeme miktarı artırılacak. Çok sayıda kişi yakından ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Gençleri aile kurmaları yönünde teşvik için evlilik yardımının kapsamını genişletiyoruz. Genç istihdamı Ulusal Stratejik belgesi düzenleyerek staj imkanlarını genişletiyoruz. Öte yandan maddi durumu yetersiz olanlara verilen hizmet için avukatlardan alınan vergi oranını düşürüyoruz. Kamu avukatlarının çalışma esaslarını düzenliyor, özlük haklarını düzeltiyoruz. Dava, noter, masraflarını sadeleştiriyoruz. E-duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz. Adli yardıma elektronik ortamda başvurulmasını sağlıyoruz.