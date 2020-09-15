Evinize en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?

Kış mevsimi yaklaşıyor. Günümüzde soğuk havalardan korunmak üzere yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi haline gelen kombilerin sezonu da açılıyor. Bazılarımız mevcut kombilerimizi bakımla güncellerken bazılarımız vadesi dolmuş cihazlarımızı yenileme yoluna gidiyoruz. Uzmanlar periyodik kombi bakımını her sezon olduğu gibi bul yıl da vurguluyor, yeni kombi alacaklar ise seçimleri için doğru kriterleri keşfetmeye çalışıyor. İklimlendirme sektörünün güçlü oyuncusu E.C.A.’nın uzman kadrosu, ideal kombiyi yeni nesil teknoloji, sürdürülebilirlik, yüksek tasarruf, uzun ömür ve yaygın servis ağı nitelikleriyle tanımlarken boyut, sessizlik, kolay kullanım ve garanti sürelerini de önemli kıstaslar olarak öne çıkarıyor.

Kış mevsimi yaklaşırken tüketicilerin kombi arayışları da yavaş yavaş artıyor. Vadesi dolmuş cihazlarını yenileme yoluna giden tüketiciler, ideal seçim için doğru kriterleri arıyor. Günümüz kombi kullanıcılarının satın alma sürecinde ürünün yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü olması, markanın güvenilirliği, kombi alanındaki uzmanlığı ve yaygın servis ağının olması ön plana çıkarken boyut, sessizlik, kolay kullanım ve garanti süreleri de tercihleri belirliyor. Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörünün en güçlü markalarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren E.C.A.’nın uzman kadrosu, kış aylarında faturaların cep yakmaması için kombi seçimindeki kıstaslar hakkında ipuçları veriyor.

Kapasite ve alan tipi ilişkisi

Kombi satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurların başında metrekareye göre kombi seçimi geliyor. Yaşam alanlarınız için seçeceğiniz kombinin kapasitesinin alanın tipi, metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özellikler ile uyumlu olması gerekiyor. Örneğin alanınızın metrekaresine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açıyor.

Çevre dostu teknolojilerle düşük gaz emisyonu

Energy-related Products yani Enerji ile İlişkili Ürünler Direktifi ErP, Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde yürürlükte olan ve Türkiye’de 2018 senesinden bu yana uygulanmaya başlayan, enerji verimliliğine dayalı bir yönetmelik olarak tanımlanıyor. Bu direktif ile 2020 yılı için Avrupa Birliği hedefi olan yüzde 2o oranında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, aynı oranda fosil enerji kaynak tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. Dünya genelinde geniş çaplı enerji ve doğalgaz tasarrufunun hedeflendiği ErP verimliliğine sahip yoğuşmalı kombiler, yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. E.C.A. tarafından üretilen kombiler ErP yönetmeliğine uygunken, A enerji verimlilik sınıfıyla kullanıcısına yüksek tasarruf sağlayıp, gaz emisyon değerleriyle çevre dostu bir profil çiziyor. Her mekanda kullanılabilecek ürünleriyle E.C.A. yüksek yanma verimi sağlayarak yanma esnasında oluşan zararlı madde emisyonlarını azaltıyor ve otomatik purjörlü enerji verimli sirkülasyon pompasıyla daha az enerji tüketiyor.

Güçlü servis ağı ve fiyat dengesi

Bir kombi satın alınırken hesaplı olması, tüketici yararına bir durum gibi gözükebilir. Fakat, kombi gaz ile çalışan bir cihaz olduğundan dikkat etmemiz gereken en önemli unsurların başında, ürünün güçlü bir servis ağının var olması geliyor. Aradığınız anda hemen ulaşabileceğiniz, hızlı bir şekilde hizmet vererek probleminizi kısa sürede çözecek uygun fiyatlı bir servis hizmetinin olması ürün alımında geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünülmeli. E.C.A. bu farkındalıkla 81 ilde 300’den fazla servis noktasıyla 7/24 hizmet veriyor. Öte yandan yeni nesil E.C.A. kombilerde kullanılan ve periyodik bakım zamanını hatırlatan akıllı teknolojiler, markanın aktif servis hizmetini teknolojiyle bütünleştiriyor.

E.C.A. ile yeni nesil kombi deneyimi

E.C.A., ürünlerinin küçük boyutları, üstün teknolojisi, yüksek tasarruf sağlaması ve sessizliğiyle farklı alım gücüne sahip tüketicilerin tamamına hitap ediyor. Üstün emniyet sistemleriyle güvenli kullanım sağlayan E.C.A. yeni nesil kombiler, sessiz çalışma özelliğiyle de kullanıcısının rahatını ön planda tutuyor. Kullanım suyunda feed forward türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı, paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek yanma verimi, akıllı ve ergonomik kontrol paneli gibi avantajlarla da ideal bir deneyim sunan E.C.A. kombiler, uzun garanti süreleriyle tüketicilerine yıllar boyunca konfor sağlıyor