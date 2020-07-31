Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Turgutlu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde 3 çocuk ve 5 torun sahibi Abdurrahman Akça ile eşi Ümriye Akça yaşadıkları evin girişine astıkları yazıyla korona virüs tedbirlerine dikkat çekti. Korona virüs nedeniyle eve misafir kabul etmeyen Akça çifti, kapıya astıkları yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, korona virüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Akça, "Korona virüs nedeniyle bu yazıyı astım. Korona virüs riskini çok kişi benimsemiyor ama ben riski benimsiyorum. Gün be gün etrafımızda dağılıyor, bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir. Toplu halde olursak risk büyür, herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Akça, komşuları ile sosyal mesafeye uygun olarak uzaktan bayramlaşırken, mahalle sakinleri de kurallara uymanın önemini ifade ediyor.