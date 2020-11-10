Evden çalışanların doğal gaz faturalarını kim ödeyecek?

İşsizliğin ve evden çalışmanın arttığı bugünlerde havaların soğumasıyla birlikte tüm gününü evde geçirmek mecburiyetinde olanları doğal gaz faturası korkusu sardı. Vatandaş, doğal gaz keşif haberlerini değil ay sonu gelecek faturayı düşünüyor. Bu kış hem gelen zamlar hem de evde geçirilen saatlerin artması ile en az 500 TL'lik faturalarla karşılaşılması bekleniyor.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, özellikle işsizler, düşük gelirliler ve asgari ücretliler için bu kış ısınma masraflarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Çakar, “Bu pandemi koşullarında, bu işsizlikle ısınma yardımı yapılması artık bir mecburiyet haline geldi” dedi. Doğal gazda geçen kış döneminden beri gelen zamlar vatandaşın gözünü korkutuyor. Zamların artan doğal gaz kullanımı ile kasım ayında faturalarda kendisini göstermesi bekleniyor.

TÜİK'e göre konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2.4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34.7 artarak ortalama 182.6 kuruş oldu. Çakar, “Aylık doğal gaz faturalarının 500 TL'leri bulabileceği, ısınma giderinin asgari ücretliler ve işsizler açısından büyük bir sorun haline geleceği bu dönemde, vatandaş kombiyi açmak ya da açmamak arasında bırakılamaz. Düşük gelirlilerin, asgari ücretlilerin ve işsizlerin yakıt giderleri 5 ay boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır” dedi.