Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
95888
ALTIN
383.162
DOLAR
6.9128
STERLİN
8.6340
EURO
7.5262

Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, Beyoğlu’nda evden bozma kumarhaneye baskın yaptı. Ekipler, baskın sırasında tuvalete saklanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişiye işlem yaptı.

Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran İstanbul polisi, Beyoğlu’nda evden bozma kumarhaneye baskın yaptı. Ekipler, baskın sırasında tuvalete saklanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişiye işlem yaptı.

16 Nisan 2020 Perşembe 09:58
2007 Okunma
Evden bozma kumarhaneye baskın: 15 kişi yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Beyoğlu Güvenlik Büro ekipleri, Covid- 19 tedbirleri ile ilgili bir dizi denetimlerde bulundu.Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini artıran polis, Beyoğlu’na bağlı Avcı Şehir Muhtar Mahallesinde bulunan bir bina içerisinde kumar oynandığı yönünde bilgi aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, daireden bozma mekanda kumar oynanan zamanı tespit etmek için çalışma başlattı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından söz konusu eve aynı gün operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde daireden bozma adresin masa ve sandalyelerle donatılmış olduğu, içeride 2’si kadın olmak üzere toplamda 15 kişinin bulunduğunu belirleyen polis sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesi ile işlem yaptı.

Evden bozma işletme sahibine kumar oynatmaktan işlem yapan polis içeride bulananlara toplamda 23 bin lira para cezası kesti. Öte yandan daire içerisinde uzun süre kimlik kontrolü yapan polis ekipleri tuvalete saklanan bir kadın ve bir erkeği yakaladı. Ayrıca iş yeri sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" konusundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen daireden bozma iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Uyarıyı dinlemedi: “Virüsten ölmeyi bekliyorum” dedi
Uyarıyı dinlemedi: “Virüsten ölmeyi bekliyorum” dedi
Ramazan yardımları 34 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Ramazan yardımları 34 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim