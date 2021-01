Evde Sevgililer Günü kutlamaları için harika bir hediye: KUTLAMALAR kitabı!

25 değerli şef 25 özel kutlama yemeği tarifiyle, gelirinin tamamı TOÇEV’e aktarılan KUTLAMALAR kitabında buluştu. Restoranların kapalı olduğu bu dönemde KUTLAMALAR kitabı evinizde görsel ve lezzet şöleni yaratacağınız,

sevgiyle kuracağınız sofralarınız için hazırlandı.

Bu sene pandemi sebebiyle herkes Sevgililer Günü’nü evde geçiriyor. Türkiye’nin en sevilen şeflerinin paylaştığı özel kutlama yemeği tarifleri, evlerde sevgiyle görsel ve lezzet şöleni yaratacak şef sofrası kurmak isteyenler için harika bir kaynak. Ayrıca gelirinin tamamı TOÇEV’e aktarılacağı için KUTLAMALAR kitabı çok anlamlı bir Sevgililer Günü hediyesi olarak öne çıkıyor.

25 Özel Şef

Arda TÜRKMEN, Burçak KAZDAL, Cihan KIPÇAK, Derin ARIBAŞ, Ebru ERKE, Ece ZAİM, Elif Edes TAPAN, Esen HÜNAL, Gamze BURSA, Hazer AMANİ, İdil YAZAR, İsmet SAZ, Jale BALCI, Kaan SAKARYA, Melih DEMİREL, Metin SÜERKAN, Murat BOZOK, Murat Deniz TEMEL, Müge ERGÜL, Pınar İSHAKOĞLU, Rafet İNCE, Semen ÖNER, Tevfik ALPARSLAN, Umut KARAKUŞ, Zeynep Benhisavi ÇELİK

KUTLAMALAR kitabı için mutfaklarını açıp büyük bir keyifle kutlama yemeklerini yapıp, en mutlu anılarını paylaştı.

KUTLAMALAR kitabını TOÇEV Dükkan ve TOÇEV’in Trendyol ve Morhipo butiklerinde bulabilirsiniz.

Proje Kurucusu Özlem Ardıyok Hakkında:

Uluslararası markalarda geçen 20 yıllık Marka ve Pazarlama İletişimi kariyerinin kurumsal hayat kısmına son verdikten sonra özel projelere imza atan Özlem Ardıyok, senelerdir TOÇEV’i destekliyor. Yıllardır çocukların gelişimi ve mutluluğunu merkeze alan TOÇEV’e yakışan bir kutlama hediye etmek için bu kutlama yemekleri projesini tasarladı. 25 özel şefe ulaştı, anılarında yer etmiş kutlama yemeklerini sordu, şeflerle buluşup onlar yemeklerini yaparken fotoğraflarını çekti. Kutlama anılarıyla dolu KUTLAMALAR kitabını TOÇEV’e 25. Yıl hediyesi olarak hayata geçirdi.

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) Hakkında:

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyoruz. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktığımız yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyoruz.

Her adımımızda ve her projemizde barışçı, birleştirici, eğitici, şeffaf ve sevgi dolu olmayı kendimize görev edindik ve bu misyonumuzla da herkese örnek olmayı hedefliyoruz. 27 yıldır siyasetler üstü duruşumuzla, her tür etnik ve ideolojik tanımlamanın üstünde ve dışında olmamızla gurur duyuyoruz.

1994 yılında 5 çocukla başlayan yolculuğumuz, ülkemiz ve çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz projelerle 27. Yılımıza girerken 7 milyonu aşkın çocuk ile devam etmektedir.