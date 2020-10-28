Evde Kandil simidi tarifi

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu,

Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI