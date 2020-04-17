Ev Temizliği Yapmanın Püf Noktaları

Dezenfeksiyon nedir?

Dezenfeksiyon denilince; canlı ya da cansız yüzeylerdeki hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştıran ya da öldüren kimyasal maddelerle yapılan temizlik akla gelmelidir. Zeminlerin dezenfeksiyonu için sıklıkla çamaşır suları kullanılmaktadır.

Koronavirüsten korunmak için evde nasıl bir temizlik yapılması öneriliyor?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı bir rehber yayınladı ve bu rehber sık sık yenileniyor. Bu rehberde; yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özelliklerine de yer verilmiştir. Temizlik yapılmadan önce, temizlik yapılacak odayı bir sure havalandırın. Havalandırdıktan sonra, temizlik yapmaya başlayın. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs 19 rehberine göre; zeminler ve duvarların klorsuz hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu bildirilmektedir. Hem kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği nedeniyle; mükemmel temizleme özelliği olduğu ve çevre dostu olması nedeniyle avantajlı olduğu bildirilmiştir. Hidrojen peroksid içeren temizlik maddelerinin; akrilik, çinko veya bakır içeren yüzeylere zararlı olabileceği bildirilmiştir. Çamaşır sularını kullanmadan önce, son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması ve geçmişse kullanılmaması faydalı olacaktır.

Çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Kirli çamaşırları, elinize alınca sallamayın. Virüslerin etrafa yayılmasına neden olabilirsiniz. Çamaşırları, mümkün olduğu kadar yüksek ısıda yıkamaya çalışın. Mümkünse, 60 derecede yıkamaya çalışın. Çamaşırları taşımak için kullandığınız sepetleri, hidrojen peroksit içeren çamaşır suları ile silebilirsiniz. Evde alerjik nezle ve astımı olan varsa, kokusu olan yumuşatıcı kullanmayın.

Halı ve perdeler nasıl temizlensin?

Mümkün olduğu kadar halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür kontaminasyonu gidermek gerekir ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekir. Eşyalar yıkanabiliyorsa, eşyalar için en sıcak su ayarını kullanarak, eşyaları üreticinin talimatlarına uygun olarak yıkamak ve ardından eşyaları tamamen kurutmak gerekir.

Alerjik nezle ve astımı olan çocuklar, evdeki temizlikten nasıl etkilenmez?

Evde kaldığımız bu günlerde; çocukların da evde olması nedeniyle, temizlik yapılırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü alerjik nezleli çocukların burunları, astımlı çocukların akciğerleri çok hassastır. Özellikle; klorlu çamaşır suları kokuları nedeniyle alerjik nezleli ve astımlı çocuklarda tetiklenme meydana gelebilir. Bunun sonucu olarak çocukta; burun tıkanması, hapşırmalar, nefes sıkışması ve öksürme görülebilir. Bu da, acil servise başvurmaya neden olabilir. Bu durum, şu anki dönemde riskli olacaktır. Bu nedenlerden dolayı; özellikle çocukların evde olduğu bu dönemde, çocukların temizlik yapılırken diğer odada olması ve kokusu az olan hidrojen peroksit içeren çamaşır suların kullanması çok faydalı olacaktır.

Ev temizliği için sirke kullansam olmaz mı?

Maalesef koronavirüs önlemlerinde, sirke önerilmiyor. Sirkenin zemindeki virüse karşı, yeterince etkili olmadığı bildirilmektedir.

Klorlu çamaşır suları nerelerde kullanılsın?

Klorlu çamaşır sularının, onda bir sulandırılarak, daha çok kan bulaşları veya tuvaletlerde kullanılması bu dönemde tercih edilebilir. Sulandırılan çamaşır suyunun da, 24 saat içinde kullanılması gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

Özetlersek;