Ev sahiplerinden aynı binada oturdukları kiracılarına 'bu kadar da olmaz' dedirten talep!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra pek çok vatandaş evini kaybetti. Yıkılan evler kadar riskli olduğu için içlerine girilemeyen ve oturma izni olmayan evler de oldu. Bunun üzerine gerek aynı şehirde gerekse farklı şehirlerde yeni ev arayışına giren vatandaşlar artan kiralara isyan ediyor.

Öyle haberler geliyor ki inanmak bile istemiyoruz

Türkiye'nin hemen her yerinde aynı binada ikamet eden ev sahibi ve kiracılar mevcut. İstanbul Esenler'de ev sahibi ile aynı apartmanda oturan bir vatandaşın anlattığına göre; üç katlı olan binanın birinci katında ev sahibi otururken diğer iki katta ise kiracılar ikammet ediyor. Giriş katında oturan ev sahibi yaşanan depremler sonrasında üst katlarda oturanların daha güvende olacağına inanmış olmalı ki binanın üçüncü katında oturan ile yer değiştirmek istediğini söylüyor, aksi halde evi boşaltmasını da taleplerine ekliyor.

Tüm Türkiye tek yüre olmuş depremzedelerin yaralarını sarmanın telaşına düşmüşken, kendi hayatından başkasını hiçe sayan ev sahiplerini tartının hangi tarafına koyacağımızı bilemedik.

Depremde en güvenli kat! Depremde binanın en alt katı güvenli mi? Depremde en üst kat mı güvenilir?

Depremde en alt katta oturmak belki de sadece deprem anında çabucak dışarıya çıkmanız açısından mantıklıdır.

Deprem anlarında en üst katta oturuyorsanız binayı terk etmeye çalışmayın. Çünkü deprem sırasında hem merdivenler hem de asansör sizin için çok daha büyük tehlikedir. Üst katlar alt katlara oranla daha çok sallanır. Paniklemeyin ve sakin olun. Kendinizi asla pencere ve balkonlardan atmayın.

Ev Sahibi-Kiracı Davalarına Hangi Mahkeme Bakar, Nereye Dava Açılır?

Kiracı Davaları Nedir? Kiracı davaları, genelde tahliye davası olarak bilinir. Fakat kiracı davaları sadece sadece tahliye davalarından ibaret olmayıp ev sahibi-kiracı arasındaki tüm uyuşmazlık konularını kapsar. Nitekim sadece ev sahipleri değil kiracılar da çeşitli konularda ev sahiplerine dava açabilir. Kiracı davaları ya da kiracı tahliye davaları geçerli bir neden olmadan açılamaz. Bu nedenle gerek kiracılar gerekse ev sahipleri, hangi gerekçelerin oluşması durumunda dava açılabileceğini iyi bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde dava süreci olumsuz sonuçlanır. Peki ev sahibi, kiracı davalarına hangi mahkeme bakar? Kiracı Davalarına Hangi Mahkemede Bakar? Ev sahibi-kiracı davalarından kısaca yukarıda bahsettik. Peki kiracı davalarında görevli mahkeme hangisidir? Kiracı davalarına hangi mahkeme bakar? Başvuru yapılacak görevli ve yetkili mahkeme türü sulh hukuk mahkemeleridir. Kiracının ikamet adresinin bağlı olduğu ilçe ve/veya ildeki sulh hukuk mahkemelerine başvuru yapılabili