Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu

Nevita'nın yabancıya konut satışı özelinde hazırladığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verileri ile derlediği rapora göre; vatandaşlık programının başladığı Ocak 2017 ile Haziran 2021 arasında toplam 122 farklı ülkeden 17.968 yabancı gerçek kişi 48 farklı şehirden taşınmaz edinerek vatandaşlık almaya hak kazandı.



6 AYDA 10 BİN KİŞİ

Nevita'nın raporuna göre 2017- 2018'i kapsayan iki yılda vatandaşlık için 1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı şartı vardı ve bu iki yılda toplam 70 kişi vatandaşlık aldı. 2019 ve 2020 toplamında ise yaklaşık 7.500 kişi gayrimenkul alarak vatandaşlık hakkı kazandı. Sadece 2021'in ilk altı ayında ise 10 bin kişi vatandaşlık hakkı elde etti.



ÇİN'DEN BÜYÜK İLGİ

Rakamın geometrik arttığı belirtilen raporda, en fazla vatandaşlık elde eden ilk 10 ülke sıralandı. Buna göre ilk sırada İran gelirken, İran'ı sırasıyla Afganistan, Irak, Yemen, Çin, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Pakistan takip etti.

Özellikle Çin'in son 1.5 yılda vatandaşlık programına ilgi gösterdiği, kısa sürede ilk 5'e girebildiği yine raporda vurgulandı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 oldu. Bu sayede Temmuz 2021'de yabancıya yapılan konut satışları, bugüne kadarki tüm temmuz ayları içinde en yüksek satış rakamına ulaşmış oldu.

Buna en yakın rakam, Temmuz 2019'da 4 bin 192 adetlik satıştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara ve 217 konut satışı ile Mersin izledi.

Temmuzda Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları takip etti.

Seda Tabak/Sabah