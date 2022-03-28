Et ve Süt Kurumunda Görev Değişimi!

Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Genel Müdür Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi. Genel Müdür Kayhan ilk değerlendirmesinde, “Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz.” dedi.

Genel Müdür Mustafa Kayhan bugüne kadar ESK’ya verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun’a teşekkür etti.

Mustafa Kayhan Kimdir?

1969 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1999 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, 2004 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2011 yılında Hayvancılık Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında ise Hayvancılık Genel Müdürü görevine atanan Mustafa Kayhan, 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Çok sayıda projelerin hazırlayıcı ve uygulayıcılarından olan Mustafa Kayhan evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.