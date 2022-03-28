Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Görevine Getirilen Mustafa Kayhan Kimdir?

Osman Uzun, ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarla ilgili olarak yaptığı,“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklamasıyla tepki toplamıştı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına son olarak yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

Eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan, 2013 yılında Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti. Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürütmüş, 2016 yılında görevden alınmıştı.

Mustafa Kayhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Hayvancılık Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Mustafa Kayhan kimdir?

1969 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1999 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, 2004 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2011 yılında Hayvancılık Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında ise Hayvancılık Genel Müdürü görevine atanan Mustafa Kayhan, 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Çok sayıda projelerin hazırlayıcı ve uygulayıcılarından olan Mustafa Kayhan evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.