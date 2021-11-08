Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası!

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar açıklandı. Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

DHA'da yer alan habere göre Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatlar salonda hazır bulundu.

48 CELSE SONRA KARAR ÇIKTI

Mahkeme başkanı, duruşmanın 2020 Ocak ayından bu yana devam ettiğini ve 48 celse sürdüğünü belirterek kararını açıkladı. Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Barıner ise 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAMADI İLE AYNI KOĞUŞTA KALMAK İSTEDİ

Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti. Mahkeme, Barıner ve Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Karar açıkladıktan sonra Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz ile aynı koğuşta kalmak istediğini ve bu konuda mahkeme başkanının kendisine yardımcı olmasını istedi. Mahkeme, Altaylı'nın talebini reddetti.

"TÜRK MAHKEMESİ ADİL BİR YARGILAMA YAPTI"

Beraat eden sanık Seda Chamatzoglou'nun avukatı Neslihan Koçer, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Koçer, 2017 Eylül ayında müvekkilinin gözaltına alınması ile başlayan yaklaşık 4 yıllık yargısal sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Müvekkilim hiçbir bağlantısı ve iltisakı olmamasına rağmen maalesef böyle bir davada yargılandı. Bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak çok sıkıntı çekti ve itibarı zedelendi.

Ancak müvekkilim en başından beri devletine inanmış ve Türk adaletine güvenmiştir. Devletine olan inancıyla bildiği her şeyi anlatmış, adaletin yerini bulması için elinden gelen çabayı göstermiştir. Netice olarak adaleti sağlayacağına inandığımız yüce Türk mahkemesi, adil bir yargılama yapmış ve müvekkilin FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçundan beraatına karar vermiştir. Adaletin tam ve eksiksiz sağlanması beni ve müvekkilimi mutlu etmiştir. Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ile anarak bağımsız Türk yargısına teşekkürlerimiz sunuyoruz" dedi.