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Eski işçi davayı kazandı, belediye başkanın koltuğu ve aracı haczedildi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediyede çalışırken 9 yıl önce kaza geçiren işçi, açtığı davada 600 bin TL tazminat kazandı. Davalı işçi belediyenin tazminatı taksitle ödemesini kabul etmeyince belediye makam aracı ve başkanın koltuğu haczedildi.

Güncel 09.03.2021, 10:09
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Eski işçi davayı kazandı, belediye başkanın koltuğu ve aracı haczedildi

Bozkurt ilçesinde 9 yıl önce belediyede çalışırken bir kaza geçiren Mehmet U. mahkemeye başvurdu. 15 ay önce sonuçlanan davada eski belediye çalışanı yaklaşık 600 bin TL tazminat kazandı. Şu anda Bozkurt ilçesinde bir mahallede muhtar olarak görev yapan Mehmet U.’ya 100 bin TL’lik bir ödeme gerçekleştirilirken, Mehmet U.’nun tazminatın kalan kısmının tek bir seferde ödenmesini istemesi üzerine belediyeye haciz memurları geldi. Belediyeye gelen haciz memurları tarafından başkanın odasında bulunan koltuklar ve makam aracı haczedildi.

"NİYET ÇOK BAŞKA"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı açıklamada, şunları söyledi:  "Şimdiki mahalle muhtarı Mehmet U., bundan 9 yıl evvel İbrahim Arda’nın başkan olduğu dönemde talihsiz bir kaza yaşıyor ve belediyeyi mahkemeye veriyor. 15 ay evvel dava sonuçlanıyor ve Mehmet Bey yaklaşık 600 bin TL’lik bir tazminat kazanıyor. Devlet kurumları devamlılıkla yürür. Bunun sorumluluğu ve bilinciyle Mehmet Bey'e gittik. Ödemeler konusunda uzlaşalım, taksite bölelim ve ödeyelim dedik. Bir yıl önce anlaştık ve anında 100 bin TL ödeme yaptık. Fakat sonrasında ne olduysa bir gün bizi bir avukat aradı ve ‘Anlaşma yok. Paranın hepsini hemen tek seferde istiyoruz’ dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ardından Mehmet Bey’e gittik. Üç arazimiz var. Bedeli karşılar, onları verelim, cevap ‘Hayır.’ Belediyemizin pazaryerinde çok değerli bir dükkanı var, 400 bin TL değerinde. Onu verelim, kalanı da nakit ödeyelim, cevap 'Hayır'. Tamam hepsini nakit ödeyelim fakat biz küçük bir belediyeyiz. Tek seferde bu kadar yüklü bir parayı vermek bizi zora sokar. 4 takside bölüp ödeyelim, cevap 'Hayır'. Anlaşıldı ki niyet çok başka.”

"UZLAŞALIM DİYE AYLARCA DİDİNDİK"

"Makam koltuğumu aldılar. Bir de misafir sandalyelerini. Ardından duyduk ki ‘Başkanın koltuğunu aldık’ diye yaygara koparmışlar. En başından bu yana tasarlanan plan buydu. Zira bu işi yapanların hepsinin siyasi kimliğini, nerede yönetici olduklarını zaten biliyoruz. Biz borcu reddetmedik. Bizim dönemimizde olmamış, niye ödeyelim gibi devlet geleneğine aykırı bir şey söylemedik. Uzlaşalım diye aylarca didindik. Ancak sizin derdiniz ‘Başkanın koltuğunu almakmış.’ Vatandaşlarımızın şunu bilmesi çok önemli, belediyemizde haciz edilebilecek onca arazi, dükkan ve araç varken neden sadece makam koltuğu, makam arabası. Eminim hepiniz şu an niyeti anlamışsınızdır. Böylesine nezaket dışı ve kötü niyetli hacze gelenlere söylemek istediğim şudur; seçimle alamadığınız bu koltuğu alın sizin olsun. Güle güle oturun. Makam aracımı aldınız. Güle güle kullanın. Kazasız belasız olsun. Peki, fikirlerimizi ne yapacaksınız? Baş edemediğiniz sevgimizi, merhametimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi, düşüncelerimizi ne yapacaksınız? Şimdilik tatmin ettiğiniz bu aciz egonuz, sanıyor musunuz ki milletimizden itibar görüyor? Her türlü zorluğa göğüs germiş Bozkurt’un kızı, ablası, annesiyim ben. Bu mu beni yıldıracak? Cidden mi? Vatandaşlarımız neyin ne olduğunu, bu yapılanların hangi amaçla yapıldığını bilmez mi sanıyorsunuz? Rabbimden sizin için merhamet diliyorum. İçinizdeki öfkeyi, kini alsın, ruhunuza sevgi eklesin. Sizin için dua edeceğim."

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