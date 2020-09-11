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Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi yoğun bakımda
1987-1994 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan "İmparator" lakaplı Ali Çebi'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Çebi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Güncel 11.09.2020, 16:45
2008
Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Çebi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
1987 yılında ilçe olan Büyükçekmece'nin belediye başkanlığına ANAP'tan aday olan Çebi, seçimi kazanarak başkan olmuş ve ardından 1989'da yapılan seçimlerde tekrar başkanlık yarışını kazanarak 7 yıl boyunca başarılı bir yönetim sürdürerek Büyükçekmecelilerin "İmparator" olarak andığı bir isim olmuştu.
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