Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut vefat etti.

TBMM Başkanı Şentop: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.''