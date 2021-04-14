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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut vefat etti.

Güncel 14.04.2021, 19:40
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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut vefat etti.

TBMM Başkanı Şentop: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye siyasetinin zor günlerine şahitlik etmiş, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı vazifelerinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Sayın Yıldırım Akbulut beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' 

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