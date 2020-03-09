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Eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

09 Mart 2020 Pazartesi 23:51
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Eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kurdaş, "Milli Görüş davamızın çınarlarından, Şevket Kazan ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun" diye yazdı. 

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için yarın ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl kasım ayında Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etmişti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir ifadelerine yer verildi.

Şevket Kazan kimdir?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükûmetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükûmetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet Bakanı oldu. Bu dönemde Sivas Katliamı sanıklarının da avukatlığını yaptı. 

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