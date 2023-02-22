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Esenyurt'taki gökdelen 5.8'lik depremde beşik gibi sallanmıştı! İnsanlar tedirgin...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depreme ilişkin açıklamaların peş peşe geldiği günlerde Esenyurt ilçesindeki bir bina da sosyal medyada yeniden gündem oldu. 38 katlı o gökdelenin 3 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde beşik gibi sallandığı görüntüler de çok konuşulmuştu.
Güncel 22.02.2023, 12:22
HERKES O BİNAYLA İLGİLİ ENDİŞESİNİ YAZDI
Esenyurt Belediye binasının yakınındaki o bina sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Binanın depremde yıkılma olasılığından dem vuran kullanıcılar olası bir yıkımla ilgili kaygılarını dile getirdi.
DAHA ÖNCE DE DEPREMDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan, 38 katlı olduğu ve lüks dairelerin bulunduğu belirtilen bina 2020'de 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde adeta beşik gibi sallamıştı. O dönem inşaat halinde olan binanın sağa sola sallandığı anlar da benzer endişelere yol açmıştı.