Esenyurt'taki gökdelen 5.8'lik depremde beşik gibi sallanmıştı! İnsanlar tedirgin...

HERKES O BİNAYLA İLGİLİ ENDİŞESİNİ YAZDI

Esenyurt Belediye binasının yakınındaki o bina sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Binanın depremde yıkılma olasılığından dem vuran kullanıcılar olası bir yıkımla ilgili kaygılarını dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE DEPREMDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, 38 katlı olduğu ve lüks dairelerin bulunduğu belirtilen bina 2020'de 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde adeta beşik gibi sallamıştı. O dönem inşaat halinde olan binanın sağa sola sallandığı anlar da benzer endişelere yol açmıştı.