Esenler ve Harem otogarlarından otobüs çıkışları durduruldu

İstanbul'da bugün şiddetini artırarak devam eden Aybar kar fırtınası nedeniyle önlemler peş peşe alınmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerinin çıkışlarının durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yerlikaya bir diğer açıklamasında ise, TIR ve kamyonların İstanbul'a girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.