Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak

Ulaşımda yeni normalleşme sürecine adım atılıyor. Uçuşlar 1 Haziran itibariyle ilk olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon illerinde 6 havaalanında başlayacak. Bu çerçevede Ankara, İstanbul arasındaki 1 Haziran'daki seferi saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. Bu uçuş için Ankara'da Esenboğa'da hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların giriş ve çıkış süreçlerine kadar tüm önlemler alındı. Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde duruldu. Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek 24 saat öncesinde kayıt oluşturacak. Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olacak, uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak.

İstanbul Havalimanından Ankara seferinin yanı sıra saat 14.10'da İzmir'e, 11.15'de Antalya'ya ve 13.00'de Trabzon'a da sefer yapılacak. 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli olarak başlayacak.