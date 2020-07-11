Erzurum'dan Nusret'e çağrı
Erzurum Valisi Okay Memiş, ünlü Kasap Nusret Gökçe’den Erzurum’a restoran açmasını istedi
Erzurum Valisi Okay Memiş, Nusr-Et restoran zincirlerinin sahibi ünlü kasap Nusret Gökçe ile telefonda görüştü. Palandöken Kayak Merkezi’ne yılda 1 milyonun üzerinde turistin geldiğini aktaran Vali Memiş, Nusr-Et restoranının 1 şubesini Erzurum’a açmasını istedi.
Vali Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret Gökçe ile telefonda görüştü. Tuz dökme hareketi ile dünyaca üne kavuşan ve “Salt Bae” ismiyle anılan Gökçe’yi Erzurum’a davet eden Memiş, “Hemşerileriniz sizi ve Acun beyi çok seviyor. Sizleri burada görmek onları çok mutlu edecektir. “dedi.
Dünyanın birçok ülkesinde et restoranları açan Nusret Gökçe’den Erzurum’a bir şube açmasını isteyen Memiş, turizm kenti Erzurum’da marka bir et lokantasının şehre değer katacağını belirtti.
Memiş, “Erzurum, özellikle kış turizminde Türkiye’nin gözbebeği olan bir merkezdir. Eğer düşünürseniz açacağınız restoran için sizlere her türlü kolaylığı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Erzurum’a uzun zamandır gelmeyi düşündüğünü ifade eden Gökçe, şehirde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.
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