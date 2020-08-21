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Erzurum'da kelebeklerin ölüm dansı geceyi beyaza bürüdü
Erzurum’da 'kelebeklerin ölüm dansı' geceyi beyaza bürüdü. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu.
Güncel 21.08.2020, 11:58
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Erzurum'un Horasan ilçesinde gece saatlerinde sokak aydınlatma direklerini saran kelebekler vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını' yapmaya başladı. Kar yağar gibi bir görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin yere düşmesiyle kaldırımlar adeta beyaz bir örtüye büründü ve ilginç görüntüler oluştu.
Kelebekler larva bırakma döneminde çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyor. Görsel şölene dönüşen olayda larvalarını bırakan kelebekler, son uçuşlarının ardından ölüyor.
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