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Erzurum'da hasta buzağıyı bagajda tedavi ettirdi

Zeki Akkurt, hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü.

Güncel 07.05.2021, 15:31
Erzurum'da hasta buzağıyı bagajda tedavi ettirdi

Oltu'da yeni doğan buzağısını bagajda veterinere taşıyan Zeki Akkurt, "Veteriner hekim sayesinde buzağıyı ölümden kurtardık" dedi.

İLK MÜDAHALE BAGAJDA

Bagajda buzağıya ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Mehmet Çalışkan, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz duruma düştüğünü belirledi. Çalışkan, buzağıya iğne yapıp, serum taktı. Buzağının rahatsızlığının septisemi olduğunu belirten Çalışkan, hayvanın kan değerlerini düzelttiklerini söyledi.

"ÜÇ BUZAĞI KURTARDIK"

Daha önce de bir buzağısını ishalden kaybettiğini belirten Zeki Akkurt, "Aynı hastalığa yakalanan üç buzağıyı çok şükür kurtardık. Mahallede rahatsızlanan buzağımı da aracımla veterinere getirdim. Veteriner hekim sayesinde buzağıyı ölümden kurtardık" dedi.

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