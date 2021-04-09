Ersin Korkut'un sözleri tepki çekti: ''Amed bizim başkentimiz''

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, ''İyi, Kötü, Çirkin'' oyunu için Diyarbakır'a geldi. Korkut'un sosyal medyada paylaşılan bir videosu ortalığı ayağa kaldırdı. Videoda, "Diyarbakır, Amed, bizim başkentimiz" diyen Ersin Korkut, sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı #ErsinKorkutTutuklansın başlığıyla binlerce mesaj paylaştı.

Öte yandan Ersin Korkut'un Twitter hesabından "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" mesajını paylaştığı görüldü.

Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız pic.twitter.com/GCnwyk6Djd — Ersin Korkut (@ersinkorkt) April 9, 2021

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu.

Açılan başlık kısa süre içerisinde Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Başlık altında konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı.

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ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. 5 kardeş olan Ersin Korkut'un babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Sinemacı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın teyzesinin oğludur. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Ersin Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı ve çeşitli işler yaptı.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Ersin Korkut, kuzeni olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile oyunculuk kariyerine adım atmış oldu.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile tanınan Ersin Korkut, 2004 yılında Sevinçli Haller adlı mini T.V serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Ersin Korkut birçok başarılı film ve dizide rol almıştır.