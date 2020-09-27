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'Ermenistan ateşle oynuyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ermenistan ateşle oynuyor'

Güncel 27.09.2020, 11:45
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'Ermenistan ateşle oynuyor'

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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