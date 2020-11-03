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Ermenistan Ağrı Dağı'na baktığında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi görecek
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, Ağrı Dağı’na yansıtılmış Türk-Azerbaycan Bayraklarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, bu projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.
Güncel 03.11.2020, 14:49
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'na resmedilmiş Türk-Azerbaycan Bayraklarının yer aldığı paylaşımla Ağrı Belediyesi olarak dağda Türk ve Azeri bayraklarının yer alacağı projesini duyurdu.
Ermenistan tarafından da görülen Ağrı Dağı'nda her bakıldığında Türk ve Azeri bayraklarının görüleceğine dikkat çeken Başkan Sayan ironi yaparak şu ifadeleri kullandı, “Ağrı Belediyesi olarak hızlı bir çalışma yapıyoruz. Yakında Ağrı Dağı'nın Ermenistan'a bakan tarafında bu görüntüyü göreceksiniz. Umarım cephede ki Ermenistan'a moral olur
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